Яценюк в Брюсселе: Ожидаем, что в ближайшие две недели будет принято решение об усилении санкций против РФ

Необходимо полное усиленное давление на Россию с требованием, чтобы РФ отступила с украинской территории, говорит политик

Россию нужно принуждать к выполнению международных договоренностей и заставлять, чтобы она покинула территорию Украины, дала возможность свободно пользоваться Керченским проливом, как это предусмотрено международными договорами.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Брюсселе после встреч с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и европейским комиссаром Йоганнесом Ханом сегодня, 26 ноября.

После встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском Яценюк сказал, что Туск "четко заявил, что он требует от России вернуть украинских моряков на территорию Украины, вернуть незаконно конфискованные суда Военно-Морских Сил Украины, восстановить безопасное судоходство в Керченском проливе и не нарушать международное право".

Лидер НФ сообщил, что вскоре будет заседать комитет по политике безопасности Европейской комиссии: "Сейчас будут обсуждаться решения, которые Европейский Союз будет принимать по результатам доклада по ситуации на Азове".

"Однозначно необходимо усиливать и продолжать санкции. Мы ожидаем, что это решение будет принято в ближайшие две недели. И однозначно необходимо полное усиленное давление на Россию с требованием, чтобы РФ отступила с украинской территории, выполнила международное право, освободила украинских моряков, вернула украинские катера", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк сообщил, что ситуацию на Азове он обсудил и с европейским комиссаром Йоганнесом Ханом. Кроме того, обсуждался вопрос макрофинансовой помощи: "Еврокомиссия приветствовала решение украинского парламента проголосовать за закон о государственном бюджете. И сейчас мы только ожидаем анализа Международного валютного фонда для того, чтобы 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине от Европейского Союза поступили в ближайшие две недели".

Напомним, Яценюк после встречи с Туском заявил, что Европа едина в поддержке Украины, а Россия должна немедленно освободить украинских моряков и прекратить дальнейшие провокации.

Также напомним, ранее Яценюк заявил, что Украине нужно немедленно разорвать соглашение с РФ по Азовскому морю, и подчеркнул, что на Кремль можно повлиять исключительно экономическим давлением.