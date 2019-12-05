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Яценюк во Львове: Из Будапештского меморандума надо извлечь выводы

5 декабря, 14:11

Политик просит президента не приехать из Нормандии с новым «Будапештом»

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

Сегодня исполняется 25 лет с момента подписания Будапештского меморандума. Из этого документа следует сделать выводы: "Прошу президента Украины сделать эти выводы и не приехать из Нормандии с новым "Будапештом", – подчеркнул дважды премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 5 декабря, открывая Форум по вопросам безопасности молодых лидеров, который проходит во Львове.

Яценюк отметил, что во время нормандской встречи "приоритет номер один для президента – занять четкую, однозначную государственную национальную независимую позицию": "Позицию, которая не позволит никому трактовать ее или по-немецки, или по-английски, или по-русски, или по-французски. А позиция, которая изложена по-украински и имеет одну неоспоримую трактовку. Проявить силу. С этого начинаются каждые переговоры".

В этой позиции, подчеркнул лидер "Народного фронта", компонент безопасности – это номер один. Яценюк подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях невозможны в присутствии российских войск: "Это российские солдаты будут выбирать представителей от Украины? Выборы, если ни одна украинская политическая партия и украинские СМИ, украинская Центральная избирательная комиссия, украинское Министерство юстиции, украинское Министерство внутренних дел, украинская Национальная полиция, украинская Государственная пограничная служба не имеют доступа к этим территориям?"

"Это какое-то ноу-хау – называть демократическими выборы под охраной российских военных", – добавил он.

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Яценюк также подчеркнул, что основополагающей идеей Минских договоренности было полноценное прекращения огня: "Этого еще не произошло. Необходимо прекращение огня, разведение войск, вывод российских вооруженных формирований с территории Украины. И здесь не может быть другой дискуссии".

По обмену пленными, он отметил: "Украинские пленные – это заложники. А те, кто здесь, – это русские бандиты. Эти дефиниции надо очень корректно говорить. Когда меняют Цемаха на Сенцова, Сенцов – это пленный и это герой, а Цемах – это международный преступник. Не надо смешивать понятия".

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Лидер "Народного фронта" также отметил важность начала процесса передачи контроля над границей, к которому будет привлечена специальная мониторинговая миссия, или ОБСЕ, или миротворческая миссия: "Если граница открыта, если россияне чувствуют себя на украинском суверенной территории, как у себя дома, мы никогда не восстановим территориальную целостность".

"И обязательно президент должен отметить необходимость возвращения Крыма и еще раз настоять на незаконной аннексии Крыма, что было отмечено в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Первый региональный Форум по вопросам безопасности молодых лидеров проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.

Тема нынешнего форума – "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже. В центре разговора – российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратился новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.

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