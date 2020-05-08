Яценюк: Война была развязана двумя тиранами – Гитлером и Сталиным, а Путин продолжает их дело

Сегодня Украина в День памяти и примирения вспоминает погибших воинов во Второй мировой войне. Трагедии прошлого не имеют права повторяться. Нам нужна антидиктаторская коалиция, которая остановит войну против Украины, начатую наследниками сталинского режима – Россией. Об этом сказал во время онлайн дискуссии Киевского форума премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк.
"Эта война была развязана двумя тиранами – Гитлером и Сталиным. Вторая мировая требует правды об издевательствах, которые были совершены двумя диктаторами и извергами, какими были Гитлер и Сталин. В Советском Союзе погибли не 27 млн граждан, как говорила советская пропаганда, а 41 млн, среди них около 10 млн – украинцы. Правда и то, что десятки миллионов в Европе погибли от этой войны, около 6 млн евреев были уничтожены в Холокосте. Никто не имеет права переписывать эту историю, а тем более – использовать эту историю в своих политических идеологемах", – сказал он.
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Яценюк назвал наглой ложью заявление Путина, что якобы СССР победил бы нацистскую Германию без Украины. По его словам, СССР также не победил бы без США, Великобритании, без других стран-членов антигитлеровской коалиции.
"Путин, режим которого является преемником сталинского режима, пытается исказить историю и использовать эту одну из крупнейших мировых трагедий в собственных узкополитических целях. И именно Путин нарушил мировой порядок впервые после окончания Второй мировой войны, когда он незаконно аннексировал украинскую территорию – Крым, отправил свои войска в Донецкую и Луганскую области. Война завершилась тогда. И сейчас война в Украине также должна завершиться. И здесь нам так же нужна демократическая коалиция, антидиктаторская коалиция, которая расскажет правду о Второй мировой войне и которая остановит войну, начатую наследниками сталинского режима – Россией – против Украины", – сказал политик.
Он подчеркнул, что Путин мечтает о новых Ялтинских договоренностях, хочет быть основным новым тоталитарным лидером, который разделяет мир. Однако Яценюк уверен, что война закончится на условиях Украины – с возвращением Крыма и Донбасса.
"Он хочет вернуть свои сферы влияния, забрать Украину, мыслит о порабощении Балтийских стран и восстановлении Советского Союза. Мы должны всеми нашими усилиями удержать самое большое достояние, которое сегодня есть в Европе после Второй мировой войны – Европейский Союз", – добавил политик.
Как сообщали новости "Сегодня", в России изменили дату окончания Второй мировой войны. Россияне теперь окончание Второй мировой будут отмечать вместе с Днем борьбы с терроризмом.
Телеканал "Украина 24" покажет цикл документальных фильмов "1941" и "1945".
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