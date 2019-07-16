Яценюк встретился с американским дипломатом Тейлором

Штаты всегда оставались надежным партнером Украины, говорит отечественный политик

Фото: Facebook

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, после чего заявил, что Вашингтон всегда был надежным партнером Киева.

"Нас связывают многие годы сотрудничества . Желаю Уильяму успеха в выполнении его особой и важной нынешней дипломатической миссии", – написал лидер НФ на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда оставались надежным партнером Украины, "несмотря на любые вызовы и сложные и смутные времена": "Верю, что эта поддержка будет продолжаться. Ценю желание и готовность посла Тейлора сделать все возможное для этого".

"Приоритеты – неизменны. Шаг за шагом продолжим совместную работу", – написал Яценюк.

Напомним, в начале июля Арсений Яценюк в канадском Торонто участвовал в третьей Конференции по поддержке реформ в Украине, где также присутствовали американские дипломаты. Там он заявил, что "Россия – угроза для нас всех. Мы должны это осознать и иметь единую позицию" .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Канаде Арсений Яценюк назвал Европе и Америке главного врага Украины.

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