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Яценюк выступил в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича

15 июня, 20:52

Елена Вус Елена Вус

По словам Яценюка, отмазать Януковича и Путина - вот задача адвокатов на этом апелляционном суде

Лидер партии" Народный фронт ", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк выступил в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

По его словам, адвокаты Януковича больше похожи на российских политтехнологов с ФСБшных погонах, сообщает пресс-служба политической силы.

"Так называемые адвокаты Януковича больше похожи на российских политтехнологов с ФСБшных погонах. Их цель только одна – ни слова о праве и о правде, никаких доказательств и фактов, исключительно ложь и их интерпретация событий ", – подчеркнул он.

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По словам Яценюка, отмазать Януковича и Путина – вот задача адвокатов на этом апелляционном суде.

"По крайней мере хотя бы создать медийную картинку, что вообще Янукович с Путиным – это два человека, которые сохранили территориальную целостность Украины ", – подчеркнул он.

Также Арсений Яценюк отметил, что адвокаты постоянно повторяют одни и те же вопросы с пророссийской риторикой "исключительно для того, чтобы они рассказали свою версию лжи".

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Кроме того, в вопросах адвокатов, по словам лидера "Народного фронта", звучат такие фразы как "так называемая агрессия", "так называемая революция", и этим они нарушают закон.

"У нас в нормах закона определена Революция Достоинства, российская агрессия, у нас в норме закона определена оккупация Россией территории Украины. Если адвокат нарушает закон, этих адвокатов в шею надо гнать. Пусть в России выступают. Это вообще ответственность дисциплинарной комиссии адвокатуры ", – резюмировал он.

Напомним, сегодня в Апелляционном суде рассматривается жалоба защиты бывшего гаранта на приговор суда первой инстанции. В 2019 году Оболонский суд признал Януковича виновным в госизмене. Яценюк напомнил, что уже давал показания в 2017 году по этому делу, которые легли в основу приговора.

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Напомним, в прошлом году украинский суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Тогда судья предлагал обвиняемому выступить с последним словом, однако Янукович так и не сделал этого якобы из-за госпитализации после травмы, полученной во время игры в теннис.

Всего в деле беглого экс-президента Виктора Януковича насчитывается около 100 томов, прошло 90 судебных заседаний.

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суд Виктор Янукович Арсений Яценюк свидетели государственная измена

Источник: Сегодня

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