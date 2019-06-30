Яценюк подает в суд на клеветников: опубликованы настоящие фото проекта "Стена"

В пресс-службе политика отметили, что подали судебные иски за распространение неправдивой информации о строительстве проекта "Стена"





























За ложь и ее распространение должна и будет неизбежно наступать ответственность в определенный законом способ. Об этом заявили в пресс-службе Арсения Яценюка, комментируя появление в сети интернет очередных информационных провокаций на тему проекта "Стена" – оборудования границы с Российе на контролируемой территории.

В частности, в пресс-службе отметили, что неоднократно суды разоблачали информационных провокаторов.

Одним из них является некий Шнайдер. В декабре прошлого года суд признал, что Шнайдер у себя на ФБ распространил ложь о том, что Арсений Яценюк "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины за границу миллиарды". Суд обязал опровергнуть ложь.

Пресс-служба заявляет, что на днях Шнайдер снова распространил провокационную информацию с целью диcкредитировать проект "Стена" и лично Арсения Яценюка.

"И он снова попадет в суд. Проиграв один раз – он проигрывает еще раз. Также соответствующий судебный иск получит Ирина Угрюмова за распространение лживой информации в ФБ о том, что семья Арсения Яценюка проживает за пределами Украины и владеет незаконными доходами.

Стоит обратить внимание на то, что "уши Москвы" буквально торчат на сайтах, которые "вентилятором" раскинули лживые публикации в интернете. Достаточно обратить внимание на текст на одном из "интернет-бачков", где ясно и очевидно, что слово пост переведен с русского как "должность", хотя речь шла о посте в ФБ (см. скриншот ниже). Показательно, что отрабатывая годами деньги ФСБ, провокаторы даже не научились делать грамотные переводы, чем выдают своих хозяев и заказчиков.

Эти лживые твари не знают границ, раз за разом выдавая информационный яд, повторяя одинаковые мантры, заставляя людей безвольно принимать ложь, как правду. Мы снова подчеркиваем, что Арсений Яценюк проживает и работает в Украине. Его жена Терезия работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют", – заявили в пресс-службе.

В то же время, пресс-служба обратится к администрации ФБ с требованием заблокировать упомянутых провокаторов.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2018 года работы по оборудованию российско-украинской границы выполнены на 47%, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк подает в суд на клеветников: опубликованы настоящие фото проекта "Стена"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"