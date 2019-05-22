Яценюку – 45: с чего начиналась карьера политика

Он вступает в должность премьера в сложнейший для Украины период

Интересы страны прежде всего. Такая политика всегда была в приоритете Арсения Яценюка. Он возглавил правительство в самое сложное для страны время. С дефицитом бюджета и небоеспособной армией. И все удалось. С чего начинал политическую карьеру Арсений Яценюк, какие сверхважные решение пришлось принимать за считанные часы и какие шансы "Народного фронта" на парламентских выборах теперь? В 45 й день рождения Арсения Яценюка раскроем все секреты политика.

Арсений Яценюк родился в семье преподавателей в Черновцах. Со студенческих лет работал и учился на юридическом факультете. Уже на втором курсе – амбициозные студенты создают юридическую фирму. Впоследствии начинается политическая карьера Яценюка. Министр экономики Крыма, глава Нацбанка, министр экономики, министр иностранных дел, спикер парламента. Это был опыт создания государства.

Февраль 2014 года. На Майдане сотни тысяч украинцев. Из Украины бегут Янукович и его соратники. Государственная казна опустошена. У страны миллиардные долги. Избежать наиболее жесткого силового сценария Евромайдана удается только благодаря тому, что удалось договориться о поддержке Запада, говорят политологи.

"Через Яценюка осуществлялась коммуникация с Ангелой Меркель, с руководством Польши – на тот момент Комаровским, с руководством ЕС, НАТО, США, ну и собственно мы помним, что как только Яценюк стал премьер-министром – это кстати невиданно , сразу после Евромайдана, когда еще не состоялись досрочные президентские выборы, его уже лично встретил в Белом доме тогдашний президент США Барак Обама. Надо понимать, что по дипломатическому протоколу встреча президента страны возможна только с президентами", – говорит политолог Тарас Березовец.

Он вступает в должность премьера в сложнейший для Украины период.

"Я не обещаю улучшений ни сегодня, ни завтра. Наша главная задача – стабилизация ситуации в государстве", – говорил он тогда.

Чтобы спасти страну – глава правительства вынужден принимать непопулярные, но действенные решения.

"Я помню, как все начиналось. Когда на счету госказначейства было 180 тысяч. Это правительство в трудное время, и лично премьер Арсений Яценюк взяли на себя огромную ответственность за страну в то чрезвычайно трудное время", – говорит премьер Владимир Гройсман.

Под личные гарантии Арсений Яценюк заключает все необходимые для Украины договора на международном уровне. Лично контролирует своевременность выплат из госбюджета и создание боеспособной армии. Фактически с нуля. Все это в условиях дефицита бюджета.

"Яценюк взялся, что тогда зарплаты, пенсии, несмотря ни на что, платились день в день, горючее для армии находили. Насколько я помню, находили это Яценюк и Турчинов под честное слово Яценюка", – говорит политолог Кирилл Сазонов.

Тогда же Украина первой вводит антироссийские санкции.

Правительство Яценюка внедряет реформы. Режим жесткой экономии. Прежде всего – за счет чиновников. Дважды повышает зарплаты. Вводит децентрализацию, как следствие – растут доходы местных бюджетов. Именно Яценюк подписывает политическую часть договора об ассоциации с ЕС, и окончательно разрывает газовую зависимость от страны агрессора. Уже четыре зимы подряд Украина не покупает российский газ.

"Мы избежали тяжелейшего политического давления. Благодаря Яценюку, "Нефтегазу" удалось выиграть сразу несколько ключевых судов против российского "Газпрома", избежать невыгодной цены и схемы бери или плати", – говорит эксперт.

Изначально Кабмин Яценюка называли правительством камикадзе. Из-за категоричной государственной позиции тогдашний премьер становится мишенью как для путинской России, так и для антиукраинских сил внутри страны. Против него начинают масштабную дискредитационную кампанию. Спланированные фейки сразу же попадают в заголовки. А рейтинг Яценюка снижается.

"Очевидно, что никого из украинских премьеров так систематически не дискредитировали и не тратили такие суммы денег, как это было сделано против него. Эта кампания продолжается до сих пор, потому что ему не могут простить, что он смог оторвать Украину от российской экономики, российского гуманитарного пространства", – убежден эксперт.

Арсений Яценюк принял решение уйти с поста премьер-министра для сохранения украинского большинства в парламенте. Впервые в истории независимости руководитель принял такое решение.

"Я хочу отметить, что мы совместно сделали много для нашей страны и нашего народа. Но нам надо двигаться вперед. Я прошу принять мою отставку, а впереди нас ждут великие свершения", – говорил он тогда.

Так, говорят эксперты, Яценюк в очередной раз поставил интересы страны выше личных. Ему удалось не допустить к власти популистов и сохранить прозападный курс Украины.

"Для него принципиальный вопрос был сохранения стабильности в Украине, сохранения коалиции. Не сохранение его в качестве премьер-министра, а сохранение стабильно работающей ВР", – говорит политолог.

После отставки Яценюк вместе с женой и детьми остаются жить в небольшом доме в пригороде Киева. Экс-премьер продолжает защищать государственные интересы на международной арене. Проводит больше 20-ти встреч с высокопоставленными чиновниками Европейских стран. Но несмотря на это лидер "Народного Фронта" не баллотировался на нынешних президентских выборах. Именно это, по словам экспертов, позволило Петру Порошенко выйти во второй тур. Между тем, сам Яценюк поставил целью победу на парламентских выборах.

"Я принял решение, что мы должны бороться за выборы в Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. В это я верю, и это я знаю, что это мы сделаем", – отметил он.

Политологи и эксперты отмечают, что партия Яценюка уже удивила однажды своим результатом в 2014.

Политическая сила экс-премьера имеет все шансы повторить результат и получить представительство в новом парламенте. Ведь его команда по признанию независимых экспертов была признана самой реформаторской в ​​составе Верховной Рады 8-го созыва.

Ранее Арсений Яценюк рассказал о своих занятиях спортом, а также о том, какие вызовы ждут Украину на международной арене.





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