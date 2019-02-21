Ядерное оружие России в Крыму: Чубаров напомнил Западу об угрозе
Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит вопрос милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря, отметил политик
Глава Меджлиса и народный депутат Рефат Чубаров напомнили Западу, что Россия уже готова размещать ядерные ракеты в оккупированном Крыму, и мир должен сделать соответствующий вывод из этого, так как это серьезная угроза. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, Парламентская ассамблея ОБСЕ на зимней сессии рассмотрит вопрос милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.
"Президент (Петр Порошенко на Генассамблее ООН – ред.) вчера дал объективный, реальный и очень убедительный анализ военной ситуации вокруг Украины и других соседей страны-агрессора. Мне бы хотелось, чтобы из этого мировые лидеры сделали выводы. То, что в Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы, которые могут быть донесены до места использования соответствующими ракетами или самолетами, уже ни для кого не является секретом", – сказал Чубаров.
Кроме того он согласен с президентом Украины, что Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН, чтоб ослабить позицию России. Нардеп считает, что в противном случае ООН будет превращаться в организацию, которая ни на что не способна
"Президент дал очень четкие месседжи нашей позиции. Он сказал следующее: когда вы призываете Россию прекратить борьбу, вы призываете к завершению войны. А когда вы призываете Украину прекратить защищать себя, вы призываете Украину отказаться от суверенитета", – добавил глава Меджлиса.
Напомним, ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что РФ в Крыму вдвое увеличила армию и готовит базу для ядерного оружия. Также, по его словам, планы России пробить коридор в Крым с Донбасса все еще в силе, а Азовское море агрессор использует в качестве дополнительного канала для переброски войск и вооружений на полуостров.
В свою очередь уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в Крым ядерное оружие. Об этом ему подтвердили в Москве. Он отмечал, что оккупантам полуостров нужен исключительно в качестве военной базы и российское руководство не заботит судьба местных жителей.
Также на днях Россия похвасталась своим "оружием судного дня".
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