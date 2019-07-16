Новая стадия холодной войны: будут ли ядерные переговоры между Россией и США

Эксперт назвал два варианта исхода переговоров между странами

Фото: Минобороны РФ

И США, и Россия заинтересованы в прекращении ядерного противостояния и представители стран готовы сесть за стол переговоров и снова договориться об ограничениях ядерного оружия. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

По словам Старикова, перспективы новых договоренностей между США и Россией очень велики.

"Сейчас мир дошел до той стадии холодной войны, которая может иметь влияние на мировую безопасность. Рушится архитектура безопасности. Поэтому две страны, которые являются гарантами стратегического ядерного сдерживания, обратно садятся за стол переговоров. Переговоры лучше, чем война. После G20 пришли к переговорам, перестали вести конфронтацию. Американцы считают, что лучше договариваться, чем воевать. Трамп он считает деньги, ему не нужны лишние расходы. Конечно же, он в ядерной гонке победит, но зачем. А Путин "договариваемоспособный", он готов вести переговоры, учитывая свои национальные интересы. Он будет. Остановятся и будут вести переговоры", – считает Стариков.

При этом эксперт не исключает два варианта исхода таких переговоров – стороны могут или заключить новый договор, или обсудить возвращение в возобновление действия старого. Как предполагает Стариков, второй вариант даже более вероятный.

"Есть два варианта. Но, по моему предположению, скорее всего, они вернутся в лоно раннее заключенного договора", – добавляет военный эксперт.

Ранее, в феврале, из ДРСМД вышли США, с которыми СССР подписал это соглашение в 1987 году. Госсекретарь Майкл Помпео объяснил это решение его "существенными нарушениями" с российской стороны, что, по его словам, подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. В то же время, вице-президент США Майкл Пенс заверил в том, что Белый дом остается открытым к диалогу с Россией по сохранению ДРСМД. По его словам, США "пришлось объявить о приостановке соблюдения ДРСМД в связи со значительными рисками для стран НАТО".

А в июле российский президент Владимир Путин подписал принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Фактически, он обозначал конец эпохи Холодной войны, которая, начиная с семидесятых годов, держала весь мир в лихорадке гонки вооружений – и в страхе того, что США и СССР обменяются ядерными ударами.

Уникальность ДРСМД в том, что он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений. Америка и Союз обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать подобные ракеты в будущем. Уничтожить все ракеты и пусковые установки полагалось в течение трех лет.

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