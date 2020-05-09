Ян Томбинский: Усмирение агрессора всегда ведет к войне, с агрессией можно бороться только правдой

Новая "Ялта" всегда существует как вариант, поскольку есть немало людей, у которых есть соблазн получить определенный квазикомфорт из-за подписания какого-то прагматического соглашения. И здесь мы должны вынести уроки из прошлого. Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" сказал Ян Томбинский, польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах.

"Мы должны проанализировать опыт политики усмирения агрессора. Усмирение агрессора всегда ведет к войне. С агрессией можно бороться только правдой и настоящими ценностями, ценностями каждого человека. Мы должны предложить каждому человеку пространство, в котором он сможет развивать свой потенциал наилучшим образом и жить в свободе. И это наилучший способ противостоять этой идее новой "Ялты", – отметил посол.

Он подчеркнул, что Европа сейчас проходит времена многочисленных кризисов: "Когда происходят кризисы, психологическая реакция людей такова, что они ищут психологического комфорта. Люди склонны отдать часть своей свободы взамен за определенный страховой полис безопасности и мира. Все это влечет за собой определенные тенденции изоляционизма и авторитаризма, когда вам якобы предлагают что-то, что даст вам психологический комфорт. Но это очень опасный путь. И во многом это зависит от руководства, чтобы не попасть в эту ловушку дешевого предложения комфорта взамен на свободу".

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"Мы должны бороться с такими тенденциями. Необходимо повернуть вектор от прошлого к будущему", – сказал Ян Томбинский.



Киевский Форум – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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