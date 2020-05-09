Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости политики

Ян Томбинский: Усмирение агрессора всегда ведет к войне, с агрессией можно бороться только правдой

9 мая, 11:37

Юрий Божко

Мир должен проанализировать опыт политики примирения агрессора, уверен политик

Новая "Ялта" всегда существует как вариант, поскольку есть немало людей, у которых есть соблазн получить определенный квазикомфорт из-за подписания какого-то прагматического соглашения. И здесь мы должны вынести уроки из прошлого. Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" сказал Ян Томбинский, польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах.

"Мы должны проанализировать опыт политики усмирения агрессора. Усмирение агрессора всегда ведет к войне. С агрессией можно бороться только правдой и настоящими ценностями, ценностями каждого человека. Мы должны предложить каждому человеку пространство, в котором он сможет развивать свой потенциал наилучшим образом и жить в свободе. И это наилучший способ противостоять этой идее новой "Ялты", – отметил посол.

Он подчеркнул, что Европа сейчас проходит времена многочисленных кризисов: "Когда происходят кризисы, психологическая реакция людей такова, что они ищут психологического комфорта. Люди склонны отдать часть своей свободы взамен за определенный страховой полис безопасности и мира. Все это влечет за собой определенные тенденции изоляционизма и авторитаризма, когда вам якобы предлагают что-то, что даст вам психологический комфорт. Но это очень опасный путь. И во многом это зависит от руководства, чтобы не попасть в эту ловушку дешевого предложения комфорта взамен на свободу".

Реклама

В тренде
Арахамия объяснил, почему не введена сенсорная кнопка в Раде

"Мы должны бороться с такими тенденциями. Необходимо повернуть вектор от прошлого к будущему", – сказал Ян Томбинский.


Киевский Форум – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

форум томбинский Киевский форум по безопасности

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
"Нужно просто увольнять": Саакашвили рассказал о планах на новой должностиПолитика
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессии
Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессииПолитика
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за СаакашвилиПолитика
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с Помпео
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с ПомпеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...