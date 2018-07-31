Янукович нанял нового адвоката, который неожиданно появился в суде

Сегодня, 11:59

На данный момент судьи в совещательной комнате решают вопрос о предоставлении обвиняемому бесплатного адвоката

Виктор Янукович. Фото: AFP
Виктор Янукович. Фото: AFP

Бывший президент Украины Виктор Янукович нанял себе нового адвоката, который неожиданно появился на сегодняшнем судебном заседании в Оболонском районном суде Киева.

Сегодня в суде начались дебаты по делу о государственной измене экс-гаранта, и во время перерыва туда зашел адвокат Александр Байдык, который признался, что недавно подписал соглашение с Януковичем на его защиту в украинском суде

Адвокат сразу сообщил, что ему нужен минимум месяц на ознакомление с материалами дела.

Как мы уже сообщали, сторона обвинения попросила суд дать Януковичу бесплатного адвоката. Прокурор высказал недовольство поведением защитников беглого экс-президента. В свою очередь адвокат Виталий Сердюк настаивал на допросе еще одного свидетеля и был против дебатов, но судья ему отказал. В итоге защитник пообещал больше не появляться в суде.

Сейчас судьи находятся в совещательной комнате, где решается вопрос о предоставлении Януковичу государственного адвоката в связи с тем, что его адвокаты сегодня покинули зал судебных заседаний.

Напомним, в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восьмерых свидетелей со стороны защиты.

Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.
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Источник:

УНИАН

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