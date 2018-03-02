Янукович недоволен судом по его делу и пригрозил участникам процесса

Беглый экс-гарант жалуется на нарушение его прав и его адвокатов

Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого подозревают в госизмене, заявил, что ему не дают возможности принять участие в судебном процессе. Об этом он сказал на пресс-конференции в России.

Экс-гарант считает, что в данном судебном процессе нарушаются его права. Он сетует на то, что якобы не хотят заслушивать в суде свидетелей с его стороны и ограничивают его защиту.

"Уже около года у меня нет возможности принимать участие в процессе, в котором меня пытаются обвинять. Я хотел бы высказать свое предостережение следователям и прокурорам, вовлеченным в этот политический процесс. За все свои незаконные действия вы понесете ответственность по закону", – заявил Янукович.

Напомним, в июле прошлого года Янукович отказался принимать участие в суде по госизмене и отозвал адвокатов. Он отказался принимать участие в судебном процессе, так как считает, что его итог заранее известен.

Отметим, что защита Януковича показала свое лицо на допросе президента Украины Петра Порошенко, который адвокаты экс-гаранта сорвали. Судья отметил, что к решению прекратить допрос Порошенко его вынудили именно действия стороны защиты.

14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.