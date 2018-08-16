Янукович отказался от нового госадвоката

На прошлом заседании Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, затем суд постановил назначить другого – Рябовола

Экс-президент Украины Виктор Янукович отказался от услуг нового государственного адвоката Юрия Рябовола в деле о госизмене, которое рассматривает Оболонский районный суд Киева. Об этом сообщил в четверг, 16 августа, частный защитник бывшего президента Виталий Сердюк.

"У меня есть заявление от Януковича, в котором он отказывается от услуг адвоката Рябовола. Он не имеет права его защищать", – сказал Сердюк и зачитал соответствующий документ. При этом он, стоя в дверях зала суда, попытался препятствовать Рябоволу и вызвал полицию, чтобы зафиксировать "факт преступления".

В суде был объявлен перерыв на 15 минут. Прибывшая в суд полиция пытается силой вывести частных адвокатов, в том числе Виталия Сердюка.

На прошлом заседании Януковичу был назначен бесплатный адвокат Виктор Овсянников. Затем суд постановил назначить другого госадвоката – Юрия Рябовола.

Позже Янукович встретился на территории России Овсянниковым, для согласования позиций по делу, о чем сам адвокат сообщил в Facebook.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде [Киева]", – написал Овсянников, также опубликовав совместную фотографию с Януковичем.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восемь свидетелей со стороны защиты.

Также сообщалось, что 31 июля в суд неожиданно явился новый адвокат Януковича. Оказывается, экс-гарант подписал соглашение на защиту с Александром Байдыком и тот уже потребовал не менее месяца на ознакомление с материалами дела.