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Янукович снова собирает пресс-конференцию в Москве – СМИ

Сегодня, 14:36

Последний раз беглый экс-президент собирал журналистов в марте прошлого года

Фото: AFP
Янукович снова собирает пресс-конференцию в Москве – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/982/f78/5c5982f78420a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/982/f78/5c5982f78420a.jpg Политика Последний раз беглый экс-президент собирал журналистов в марте прошлого года

Признанный виновным в госизмене экс-президент Виктор Янукович собирается выступить на пресс-конференции в Москве по "украинским вопросам". Об этом сообщили УНИАНу в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Отмечается, что встреча беглого экс-гаранта со СМИ состоится 6 февраля в 13:00 по киевскому времени. Тема пресс-конференции – "актуальные вопросы украинской политики".

В свою очередь корреспондент NPR Лусиан Ким в своем Twitter также написал, что завтра Янукович встретится со СМИ.

"Виктор Янукович завтра проведет пресс-конференцию в Москве. (Было бы логично, если бы он тоже выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины)", – написал журналист.

А вот адвокат бывшего президента Виталий Сердюк на сегодняшней пресс-конференции в Киеве не уточнил дату выступления своего подзащитного, но подтвердил, что тот намерен выступить с публичным заявлением, передает "Укринформ".

"Действительно, сразу после объявления приговора мы поехали к клиенту, пытались провести с ним встречу для того, чтобы согласовать позицию. Разумеется, с учетом отсутствия гарантий адвокатской деятельности, общение по телефону, к сожалению, не представляется возможным в Украине. Мы поехали к нему, связались с соответствующим представителем, который объяснил, что он выехал за пределы территории России, поскольку произошло некоторое осложнение, и он вернулся в клинику, где проводилась операция... Кроме того, нами было получено поручение передавать соответствующие материалы и заявление от имени Януковича в ГБР (Госбюро расследований), что мы и сделали. Кроме того, реакция после выздоровления, публичная, через СМИ, конечно, будет, и мы ее ждем", – отметил адвокат.

Напомним, последний раз Янукович давал пресс-конференцию 2 марта прошлого года. Беглец говорил о ситуации на Донбассе, рассказал, что писал президенту РФ Владимиру Путину, почему Украина потеряла Крым и многое другое.

До этого экс-гарант выступал на пресс-конференции в Москве в феврале 2017 года. Беглый экс-президент высказался против отделения Донбасса от Украины и отрицал просьбу ввести российские войска в Украину. Читайте подробней главные тезисы Януковича.

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Тег Россия, Янукович, пресс-конференция, экс-президент

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