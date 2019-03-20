Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента

По словам Виталия Сердюка, беглый глава государства находится в России временно и российское гражданство не получал

Виктор Янукович. Фото: AFP

Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b1e/444/5c5b1e444680c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b1e/444/5c5b1e444680c.jpg 2019-03-20T19:12:00+02:00 Политика По словам Виталия Сердюка, беглый глава государства находится в России временно и российское гражданство не получал

Беглый президент Украины Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.

Об этом на заседании Оболонского суда в Киеве 20 марта заявил его адвокат Виталий Сердюк, не став уточнять конкретные даты, в которые экс-глава государства хочет исполнить свое намерение.

Глава заседания, судья Владислав Девятко отметил, что Януковича осудили за преступление против мира, которое не имеет сроков давности.

"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет", – сказал он адвокату.

Сердюк на это отметил, что защита уже подала апелляционная жалоба на приговор.

"Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину", – сказал Сердюк, добавив, что у Януковича нет российского гражданства.

Напомним, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Также сообщалось, что официальная защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене.

Кроме того, мы писали, что коллегия судей Апелляционного суда Киева указала не описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок.

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