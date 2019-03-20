Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента
По словам Виталия Сердюка, беглый глава государства находится в России временно и российское гражданство не получал
Беглый президент Украины Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.
Об этом на заседании Оболонского суда в Киеве 20 марта заявил его адвокат Виталий Сердюк, не став уточнять конкретные даты, в которые экс-глава государства хочет исполнить свое намерение.
Глава заседания, судья Владислав Девятко отметил, что Януковича осудили за преступление против мира, которое не имеет сроков давности.
"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет", – сказал он адвокату.
Сердюк на это отметил, что защита уже подала апелляционная жалоба на приговор.
"Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину", – сказал Сердюк, добавив, что у Януковича нет российского гражданства.
Напомним, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.
Также сообщалось, что официальная защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене.
Кроме того, мы писали, что коллегия судей Апелляционного суда Киева указала не описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок.
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