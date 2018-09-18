Суд назвал дату выступления Януковича с "последним словом"

Сегодня, 19:13

При этом судья обязал экс-президента выступать без посредничества российских властей

Виктор Янукович. Фото: AFP
Виктор Янукович. Фото: AFP

Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу возможность выступить с последним словом в деле о его государственной измене, пишет УНИАН.

Под конец прошедшего 18 сентября судебного заседания судьи определись с датой выступления Януковича – в 10 часов утра 12 октября.

Об этом судья Владислав Девятко сообщил адвокату Януковича в ответ на его слова о готовности бывшего президента выступить по видеосвязи после международного правового запроса от Украины к России.

Судья добавил, что выступать перед судом Янукович должен так, как выступали свидетели – без посредничества российских властей.

На 12 октября по всем известным адресам, где может укрываться Янукович, включая и российские, отправили повестки с вызовом в суд.

Также текст повестки опубликуют в газете "Урядовий кур‘єр" и на сайте Оболонского районного суда.

Напомним, что суд про газовому "долгу Януковича" обязал Россию выплатить Украине 42 млн грн.

Как мы уже писали, после этого первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов обещал обратиться в суд более высокой инстанции.
суд, Янукович

Вы сейчас просматриваете новость "Суд назвал дату выступления Януковича с "последним словом"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

На людей хотели бросить армию. Фото: facebook.com/SpecialForcesOfUkraine/

"Антитеррористическая операция" против украинцев: как в 2014 году Янукович собирался подавить протесты

19 Апреля, 14:47

В суде дал показания экс-глава Генштаба Юрий Ильин и рассказал, как готовилась спецоперация против активистов

США

Фото: Bloomberg

Bloomberg обнародовал уникальные фото Манафорта и Януковича

29 Июля, 10:15

Политконсультант требует изъять из его дела фото с экс-президентом Украины, поскольку считает, что они являются неуместными
Загрузка...

Политика

Виктор Янукович. Фото: president.gov.ua

Прокуратура просит для Януковича 15 лет тюрьмы

16 Августа, 14:52

Сторона обвинения считает достаточным срок в месяц для подготовки адвокатов к судебным дебатам

Политика

Николай Азаров. Фото: архив

Азаров хочет дать показания по делу Януковича

18 Марта, 16:53

Беглый экс-премьер объяснил, почему не может приехать в Киев и выступить в суде

Политика

Фото: AFP

На адвокатов Януковича завели "дело"

17 Августа, 00:13

Согласно документам, группа лиц препятствовала деятельности бесплатного адвоката, назначенного Януковичу государством

Политика

Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net

Машины в кортеже меняли каждые три-четыре дня: экс-охранник Януковича дал показания в суде

4 Мая, 11:51

Иванцов рассказал, что в январе 2014 года Янукович стал ездить на работу автомобильным кортежем без перекрытия улиц
Загрузка...