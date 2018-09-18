Суд назвал дату выступления Януковича с "последним словом"

При этом судья обязал экс-президента выступать без посредничества российских властей

Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу возможность выступить с последним словом в деле о его государственной измене, пишет УНИАН.

Под конец прошедшего 18 сентября судебного заседания судьи определись с датой выступления Януковича – в 10 часов утра 12 октября.

Об этом судья Владислав Девятко сообщил адвокату Януковича в ответ на его слова о готовности бывшего президента выступить по видеосвязи после международного правового запроса от Украины к России.

Судья добавил, что выступать перед судом Янукович должен так, как выступали свидетели – без посредничества российских властей.

На 12 октября по всем известным адресам, где может укрываться Янукович, включая и российские, отправили повестки с вызовом в суд.

Также текст повестки опубликуют в газете "Урядовий кур‘єр" и на сайте Оболонского районного суда.

Напомним, что суд про газовому "долгу Януковича" обязал Россию выплатить Украине 42 млн грн.

Как мы уже писали, после этого первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов обещал обратиться в суд более высокой инстанции.