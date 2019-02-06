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Янукович заявил, что выезжал из России

Сегодня, 13:54

Беглый экс-гарант еще осенью якобы получил травму и его собирались отправить на лечение за пределы РФ

Фото: AFP
Янукович заявил, что выезжал из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/312/5c5aca312238b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/312/5c5aca312238b.jpg Политика Беглый экс-гарант еще осенью якобы получил травму и его собирались отправить на лечение за пределы РФ

Бывший президент Украины Виктор Янукович покидал Россию, где он находится последние несколько лет после бегства из Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Я буквально несколько дней (как. – Ред.) вернулся в Россию, вы знаете, после лечения", – сказал Янукович.

Напомним, еще в ноябре стало известно, что Янукович якобы попал в больницу и даже не мог передвигаться. Как рассказал его адвокат Александр Горошинский, беглый экс-президент был госпитализирован. Причиной травмирования стала игра в теннис.

В то же время адвокат говорил, что экс-гаранта собирались отправить на лечение в Израиль. "К сожалению, встретиться с Виктором Федоровичем лично не удалось. Получилось лишь увидеться с приглашенным врачом из Израиля – известным хирургом Эялем Аттиасом. Г-на Аттиаса пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечение Виктора Федоровича". Следовательно можно предположить, что беглец выезжал из России в Израиль.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. Также стало известно, какой срок присудили беглецу.

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Тег Россия, Янукович, пресс-конференция, лечение

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