Януковича снова вызывали на допрос в ГБР

Януковича уже вызывали на допрос 30 апреля и 4 мая 2020 года

Государственное бюро расследований повторно вызывает на допрос лишенного звания президента Украины Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий.

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Об этом заявила пресс-служба ГБР.

"В связи с неявкой 30.04.2020 года и 13.05.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., на 11:00 23 июня 2020 года", – говорится в сообщении.

Повестка о вызове для проведения следственных действий появилась на сайте ГБР.

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Янукович вызывается к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий. Его ожидают по адресу: город Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет №513.

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Добавим, что ранее Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал пересмотр апелляции о конфискованных 1,5 млрд долларов компаний, связанных с беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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