Януковича вызвали в Киев на судебное заседание

В прошлом году экс-гаранта уже вызывали в суд, но он там так и не появился, а адвокаты объяснили причину

Обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича вызывают в суд на 13, 14, 17 и 18 сентября. Об этом говорится в опубликованной в газете "Урядовый курьер" повестке Облонского районного суда Киева.

Согласно повестке суда, обвиняемый должен явиться на судебные заседания 13, 14, 17 и 18 сентября на 10:00. Стоит отметить, что и ранее экс-гарант вызывался в суд, но отказывался приезжать в Киев, мотивировав это угрозой его жизни. Хотя украинские правоохранители заверяли его, что обеспечат охрану и справедливый суд.

В то же время еще в 2017 году адвокаты Януковича заявляли, что повестка якобы не имеет юридической силы, поэтому Янукович не обязан являться в Оболонский уд Киева.

Как сообщалось, прокуратура просит для Януковича 15 лет тюрьмы. Выступление прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма сопровождалось заявлениями и выкриками адвокатов, которые постоянно перебивали прокуроров и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.