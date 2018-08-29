Януковича вызвали в Киев на судебное заседание

Сегодня, 11:07

В прошлом году экс-гаранта уже вызывали в суд, но он там так и не появился, а адвокаты объяснили причину

Виктор Янукович. Фото: AFP
Виктор Янукович. Фото: AFP

Обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича вызывают в суд на 13, 14, 17 и 18 сентября. Об этом говорится в опубликованной в газете "Урядовый курьер" повестке Облонского районного суда Киева.

Согласно повестке суда, обвиняемый должен явиться на судебные заседания 13, 14, 17 и 18 сентября на 10:00. Стоит отметить, что и ранее экс-гарант вызывался в суд, но отказывался приезжать в Киев, мотивировав это угрозой его жизни. Хотя украинские правоохранители заверяли его, что обеспечат охрану и справедливый суд.

В то же время еще в 2017 году адвокаты Януковича заявляли, что повестка якобы не имеет юридической силы, поэтому Янукович не обязан являться в Оболонский уд Киева.

Как сообщалось, прокуратура просит для Януковича 15 лет тюрьмы. Выступление прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма сопровождалось заявлениями и выкриками адвокатов, которые постоянно перебивали прокуроров и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.
суд, Янукович, заседание, повестка

Вы сейчас просматриваете новость "Януковича вызвали в Киев на судебное заседание". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Янукович и Путин. Фото: архив

Ключевой момент в деле Януковича: Кравченко рассказал о письме к Путину

21 Августа, 09:32

Без письма экс-гаранта Кремль не знал, как легализовать свое вторжение в Украину, отметил прокурор

Политика

Виктор Янукович. Фото: AFP

Как вернуть Януковича в Украину: прокурор предложил неожиданный вариант

21 Августа, 09:06

Кравченко объяснил, может ли Европейский суд по правам человека отменить приговор экс-гаранту
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

На адвокатов Януковича завели "дело"

17 Августа, 00:13

Согласно документам, группа лиц препятствовала деятельности бесплатного адвоката, назначенного Януковичу государством

Украина

Фото: 112-Украина

В суде по делу Януковича адвокаты устроили потасовку с полицией: появились фото и видео

16 Августа, 11:54

Стычка произошла из-за отказа охраны пропустить платных адвокатов экс-президента
Загрузка...