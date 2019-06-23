Януковича вызвали в суд на рассмотрение апелляций по делу о госизмене

Янукович должен явиться в суд в 11.00 15 июля

Виктор Янукович. Фото: AFP

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали в суд на рассмотрение апелляционных жалоб его адвокатов по делу о госизмене.

Сообщение Киевского апелляционнного суда о вызове бывшего главы государства как обвиняемого в уголовном производстве №11 кп/824/1356/2019 о государственной измене опубликовано в газете "Урядовий курьер" 22 июня.

Янукович должен явиться в суд в 11.00 15 июля.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко с нетерпением ждет возвращения Януковича , по которому готово новое обвинение.

"Рад намерению Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт в организации расстрелов Майдана", – рассказал глава ГПУ.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.

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