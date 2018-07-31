Януковичу назначат бесплатного адвоката: детали решения суда

Оболонский районный суд Киева, где сегодня начались дебаты по делу о госимезене экс-президента Виктора Януковича, постановил назначить обвиняемому государственного адвоката из-за отказа его защитников участвовать в заседаниях. Такое решение огласил председательствующий судья Владислав Девятко, пишет пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Отмечается, что причиной такого решения стал демарш защиты Януковича.

"Суд считает, что дальнейшие действия защиты направлены лишь на невозможность осуществления правосудия в указанном уголовном производстве. Защитники Януковича самоустранились от участия в судебных дебатах, самовольно покинули судебное заседание до его окончания, что делает невозможным дальнейшее рассмотрение дела. Коллегия судей считает, что необходимо обеспечить право обвиняемого на защиту во время судебных дебатов, в связи с чем защитник подлежит назначению из Регионального центра по предоставлению вторичной правовой помощи в городе Киеве", – говорится в решении суда.

В итоге суд поручил Центру безотлагательно назначить адвоката для осуществления защиты Януковича и обеспечить его (нового адвоката) явку на судебное заседание, которое состоится 1 августа 2018 в 10.00 в Оболонском районном суде Киева.

Как мы уже сообщали, сторона обвинения попросила суд дать Януковичу бесплатного адвоката. Прокурор высказал недовольство поведением защитников беглого экс-президента. В свою очередь адвокат Виталий Сердюк настаивал на допросе еще одного свидетеля и был против дебатов, но судья ему отказал. В итоге защитник пообещал больше не появляться в суде.

Напомним, в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восьмерых свидетелей со стороны защиты.

Также сообщалось, что сегодня в суд неожиданно явился новый адвокат Януковича. Оказывается, экс-гарант подписал соглашение на защиту с Александром Байдыком и тот уже потребовал не менее месяца на ознакомление с материалами дела.

Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.