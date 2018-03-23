Япония не признает выборы президента России в оккупированном Крыму

Токио "поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами"

Япония не признает аннексии Крыма Россией, поэтому соответственно и не считает легитимными так называемые выборы президента России на полуострове. Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении посольства Японии в Украине.

"Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

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В то же время Токио "поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами".

Ранее уже сообщалось, что с победой на выборах президента России Владимира Путина уже поздравили Китай, Сербия, Венесуэла, Куба, Боливия, а также главы Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Таджикистана.

В то же время поздравлений от лидеров США и Евросоюза в Кремль не поступало.

В Кремле уже ответили на нежелание президента США Дональда Трампа поздравить Путина с победой.