На Донбассе не только российские военные, но и достаточно много местных вооруженных боевиков

/ Фото: AFP

Ранее в Украине выступили против полной амнистии для боевиков, а теперь им даже хотят разрешить войти в состав новых правоохранительных структур в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после их деоккупации.

Депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина" объяснил, что у боевиков два выхода.

Он напомнил, что международное право содержит понятие не только регулярных, а и нерегулярных вооруженных формирований, и агрессия подразумевает под собой вторжение как регулярных, так и нерегулярных формирований другой страны. По его словам, даже если РФ не признает, что в ОРДЛО находятся ее регулярные войска, то, значит, там есть ее нерегулярные войска, которые финансируются, организовываются и находятся под командованием РФ.

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Политик считает, что после ухода России с Донбасса, на деоккупированных территориях не должно быть незаконных вооруженных формирований.

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"Это проблема России и этих людей (боевиков – ред.). Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т.д. – пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия – пусть остаются. Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определенных правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти. Минские договоренности говорят о "народной милиции". В любом случае, это не формирования с пулеметами, минометами, танками и т.д. Речь не идет о том, чтобы так называемые "первый и второй армейские корпуса", которые находятся в ОРДЛО, превратились в "народные милиции", – сказал Яременко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживание боевиков, установление украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Отметим, что об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

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