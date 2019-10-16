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Яременко: "Нормандская четверка" может утвердить "дорожную карту" по Донбассу

16 октября, 12:44

В «нормандском формате» могут быть подкорректированы Минские соглашения, отметил нардеп

Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

Киев рассчитывает, что на встрече "Нормандской четверки" удастся согласовать "дорожную карту", которая поможет реализовать Минские соглашения. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский остается предан идее мирных переговоров по прекращению войны на Донбассе.

"Это план "А", он не меняется. Украина будет и дальше прилагать все возможные усилия для того, чтобы мирные переговоры были эффективными. Чтобы состоялась встреча в "нормандском формате", в ходе которой можно будет обсудить лидерам государств и, надеемся, утвердить "дорожную карту" мирного процесса, (которая) фактически будет базироваться на Минских договоренностях. Возможно позволит скорректировать определенные подходы, которые за 5 лет доказали свою несостоятельность", – сказал Яременко.

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Отметим, что дата встречи лидеров государства в "нормандском формате" еще не определена. Ранее преградой была "формула Штайнмайера", но после ее согласования теперь страны подстраивают графики своих лидеров. В свою очередь президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре.

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Фото: Верховная Рада Украины

Посол Франции в РФ Сильви Берманн также заявляла, что "нормандскую" встречу нужно бы провести в ноябре.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко отмечал, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

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Донбасс дорожная карта Нормандская четверка нормандский формат Богдан Яременко

Источник: УНИАН

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