Яременко: Россия могла бы вывести войска с Донбасса за две недели

Война для Украины с Россией не закончится до момента, пока не будет освобожден Крым, заявил нардеп

/ Фото: Минобороны РФ

Россия заинтересована уйти с Донбасса, поскольку рассчитывает на послабление санкций. Вывести вооруженные формирования Кремль мог бы за пару недель. Однако для Украины война не закончится на деоккупации Донецкой и Луганской областей, пока не будет освобожден оккупированный Крым.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Он напомнил, что Киев согласен на проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но по украинским законам и в случае обеспечения безопасности. По его словам, Россия довольно быстро могла бюы передать контроль Украине над территориями.

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"Если Россия готова к конструктивным действиям и вместе мы сможем обеспечить все до декабря – будет прекрасно, если на Новый год эти территории вернутся в состав Украины. Россия может вывести свои войска, своих наемников, это дело пары недель. Дальше туда вернется украинская власть, которая сможет достаточно быстро восстановить там украинский правопорядок. То есть, при желании РФ все можно сделать достаточно быстро", – сказал Яременко.

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Политик отметил, что Россия пошла на возобновление переговоров по Донбассу, поскольку он ей дорого обходится, и у Кремля есть надежда на послабление санкций. Кроме того, нардеп подчеркнул, что даже если будет освобожден Донбасс, агрессия России против Украины на этом не закончится.

"Акцентирую внимание на том, что для нас война не закончится до тех пор, пока не вернется Крым в состав Украины, а не только пока не вернется Донбасс. В каких условиях это произойдет – другой вопрос. Хотелось бы, чтобы в мирных, а не в условиях боевых действий на Донбассе. Кроме того, большой вопрос, есть ли у нас ресурс, чтобы заниматься одновременно и Крымом, и Донбассом?", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживание боевиков, установление украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Отметим, что об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

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