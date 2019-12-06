"Языковые войны" в Украине: на чью сторону встала Венецианская комиссия

Европейская комиссия за демократию озвучила свое мнение насчет Закона о государственном языке в Украине

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Языковой вопрос рискует стать источником межэтнической напряженности в Украине, поэтому крайне важно добиться баланса в языковой политике страны.

Об этом говорится в одном из двух решений касательное Украины, принятых Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией) 6 декабря.

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В комиссии признали, что в контексте конфликта с Россией языковой вопрос является "чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине", а также отметили "особое место русского языка в Украине" и напомнили об угнетении украинского языка в прошлом.

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"Поэтому похвально, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке", – отметили говорится в документе.

На этом фоне эксперты вслед за ООН настоятельно рекомендовали подготовить Закон о нацменьшинствах, консультируясь с представителями меньшинств и коренных народов, а также отложить до его принятия выполнение вступивших в силу положений Закона о государственном языке.

Венецианская комиссия рекомендовала отменить положения Закона о языке, которое разграничивает отношение государства к языкам нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС и которые таковыми не являются. Это, в частности, продлит до 1 сентября 2023 года переходный период реализации положений Закона об образовании для русскоязычных школ.

Кроме того, "венецианка" обнародовала ряд других требований и рекомендаций:

об отмене механизма подачи жалоб и предусмотренных законом санкций либо стром ограничении его общественной сферой и применением лишь в самых крайних случаях;

убрать статью об ответственности за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах;

пересмотреть требования к квотам украинского языка на телевидении и радио;

разрешить использовать язык меньшинств при общении в общественных местах;

не ограничивать территориями компактного проживания нацменьшинств распространение материалов избирательных кампаний на языках, отличных от украинского;

ввести исключения для использования языков, отличных от украинского, в чрезвычайных ситуациях (например, при общении со спасательными службами – полицией, пожарными, медиками и т.д.);

отменить публикацию печатных СМИ по-украински в тот же день, что и на языке нацменьшинств;

отменить положение о написании географических названий и топонимов исключительно на украинском языке.

Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Это вызвало истерику у российских властей, которые даже созвали по этому поводу заседание Совета Безопасности ООН.

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