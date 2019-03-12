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"Языковый" закон и поддержка СМИ на выборах: чем займется Рада

Сегодня, 09:31

Также депутаты попробуют усовершенствовать деятельность ГБР и рассмотрят аграрные вопросы

Фото: Facebook
"Языковый" закон и поддержка СМИ на выборах: чем займется Рада //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3cb/0fd/5c73cb0fd3940.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3cb/0fd/5c73cb0fd3940.jpg Политика Также депутаты попробуют усовершенствовать деятельность ГБР и рассмотрят аграрные вопросы

На сегодняшнем пленарном заседании одним из главных вопросов будет рассмотрение поправок к законопроекту №5679-д о функционировании украинского языка как государственного. Также депутаты планируют рассмотреть блок вопросов аграрной политики и обеспечение беспрепятственной работы СМИ во время выборов.

Так, сегодня депутаты будут рассматривать "языковый" законопроект, по которому будет докладывать в Раде Николай Княжицкий. отметим, что парламент будет заниматься поправками до конца этой пленарной недели.

По вопросам аграрной политики, среди прочего, в первом чтении рассмотрят законопроект о внесении изменений в законодательство относительно идентификации и регистрации животных; внесение изменений в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Также депутаты попробуют усовершенствовать деятельность Государственного бюро расследований, внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования.

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Кроме того, депутаты хотят обеспечить нормальную работу средств массовой информации во время проведения выборов в Украине. Проектом постановления №9329 предлагается устранить правовые, административные, экономические и организационные препятствия в освещении кампании по выборам президента Украины, предотвратить возможные злоупотребления со стороны контролирующих органов в ходе проверок деятельности средств массовой информации.

Напомним, на прошлой неделе во время дебатов по "языковому" закону в Раде показали ящики с миллионом подписей против его принятия.

В то же время одним из важнейших решений было создание ВСК по расследованию коррупциии в "Укроборонпроме".

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Тег закон, Рада, СМИ, украинский язык, депутаты

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