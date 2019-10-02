Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,76

Йованович и Волкер согласились дать показания в Конгрессе

2 октября, 01:26

Йованович выступит перед законодателями 11 октября, а Волкер появится в Конгрессе 3 октября

/ Фото: Getty Images

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе по телефонному разговору американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Йованович выступит перед законодателями 11 октября, а Волкер появится в Конгрессе 3 октября.

Ранее председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) направили госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента с Зеленским, а также вызвали на слушания для дачи показаний в Конгресс Йованович, Волкера, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

Реклама

Во вторник Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

В тренде
Украина подписала "формулу Штайнмайера": все подробности

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Отставка Волкера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Зеленский конгресс Трамп разговор йованович Волкер

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина объяснили последствия неподписания Киевом
У Путина объяснили последствия неподписания Киевом "формулы Штайнмайера"Политика
Зеленский сделал четкое заявление по скандалу вокруг его разговора с Трампом: видео
Зеленский сделал четкое заявление по скандалу вокруг его разговора с Трампом: видеоПолитика
НАТО, США,
НАТО, США, "Будапештский меморандум-2": кто гарантирует Украине безопасностьУкраина
"Подписывать нельзя": Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера"Политика
Что включает
Что включает "формула Штайнмайера": Зеленский объяснилПолитика
У Путина объяснили, чего ждут от переговоров в Минске
У Путина объяснили, чего ждут от переговоров в МинскеРоссия

Новости партнеров

Loading...