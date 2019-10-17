Юлия Светличная выступила на заседании комитета Генасамблеи ООН

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Женщины-политики на Генассамблее ООН, на заседании комитета ассамблеи, советовались, как развивать города и области.

Среди участников — руководительницы городов и губернаторы из разных стран мира.

Пригласили в Нью-Йорк и представительницу Украины — председателя Харьковской областной государственной администрации Юлию Светличную.

Она поделилась достижениями и будущими планами развития одного из крупнейших регионов Украины.

"Мы поговорили много о потенциале Харьковской области, говорили о возможности расширения международного сотрудничества по гуманитарным и социальных программам, в том числе о политической стабильности и экономическом развитии. Очень приятно, что наши новые сдвиги и наши тенденции, которые мы делаем в Харьковской области, не остались без внимания наших международных партнеров и друзей", – заявила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.

Кроме того, мы писали, что Харьковская область будет сотрудничать с иностранными партнерами в энергетике, медицине, сельском хозяйстве, IT и охране громад.

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