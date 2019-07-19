Юмористы и юристы идут в Раду: спецрепортаж "По следам партийных списков"

Журналисты телеканала "Украина" рассказывают о новых кандидатах в народные депутаты

Фото: Сегодня

"Маме" не до смеха. Станет ли юморист Роман Грищук действительным членом Клуба веселых и находчивых в украинской власти.

Грузинская прокуратура, а потом парламент. Повторит ли Давит Сакварелидзе путь по властной лестнице в Украине.

"Контролер" идет в парламент. Сможет ли Ярослав Куц очистить власть и приблизить ее к народу.

Город с неограниченными возможностями. Как после страшной трагедии возродить жажду к жизни и вдохновить ею земляков.

Ответы на эти вопросы смотрите в продолжении цикла сенсационных спецрепортажей "По следам партийных списков".

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research,более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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