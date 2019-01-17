Юрий Бойко теряет рейтинг – эксперт

У экс-оппозиционера Бойко возникли разногласия с партнерами из партии "За жизнь"

Юрий Бойко теряет рейтинг – эксперт 2019-01-17T00:22:00+02:00 Политика У экс-оппозиционера Бойко возникли разногласия с партнерами из партии "За жизнь"

Юрий Бойко, которого выгнали из "Оппозиционного блока", рассорился с новыми партнерами из "Оппозиционной платформы "За жизнь", и теперь на выборы, вероятнее всего, политик пойдет как самовыдвиженец, говорит политолог Андрей Золотарев.

Это точно снизит его рейтинг, который и так после ухода из Оппоблока стремительно падает.

"Юрий Бойко, не проведя съезд, рискует остаться у разбитого корыта. Ибо собственного политического проекта у господина Бойко нет, а выдвинуться он может только от партии "За жизнь". Ибо "Оппозиционной платформы "За жизнь" не существует как политической силы. Это означает то, что господину Бойку, скорее всего, придется идти самовыдвиженцем. Что для человека, который в течение нескольких лет представлял третью по величине политическую силу, это ничто иное, как репутационные потери и политическое денонсирование", – считает Андрей Золотарев.

Ранее мы писали, что в "Оппозиционной платформе "За жизнь" случился раскол.

Как известно, Юрия Бойко исключили из фракции "Оппозиционного блока" осенью, после того, как он внезапно изъявил желание идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. Напомним, по последним социологическим исследованиям Фонда "Украинская политика", Александр Вилкул уже на две десятых процента опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

Между тем, в "Оппозиционном блоке" заявляют, что Юрий Бойко создает им препятствия, потому что боится честной конкуренции. Отсюда и иски в суд, и решение о запрете вносить изменения в документы партии. Однако "Оппоблок" уже подал апелляцию. В политсиле ожидают быстрое решение.

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