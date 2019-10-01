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Юрий Луценко назвал абсурдными обвинение в свой адрес

1 октября, 23:58

Бывший генеральный прокурор считает безосновательным заявление, прозвучавшее в эфире одного из телеканалов

Государственное бюро расследования открыло уголовное производство против экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Поводом стало заявление в эфире одного из телеканалов руководителя фракции партии "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что Юрий Луценко якобы "является акционером подпольной сети казино".

Расследование начали по статье "злоупотребление властью и служебным положением".

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Юрий Луценко обвинения назвал абсурдными. Утверждает: все, что имеет – указано в декларации. А ее тщательно и не раз проверяли.

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Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора. "Я сделал все что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде. Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.

29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора. Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность. Он возглавил Генпрокуратуру 12 мая 2016 года.

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видео Луценко криминальное производство ГБР

Источник: Сегодня

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