Южанина сделала заявление по коррупционному скандалу в "Слуге народа"

Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Депутат из фракции "Европейская солидарность" и член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает необоснованными заявления, что якобы 11 "слуг народа" получили по 30 тысяч долларов за провал голосования на комитете.

Об этом она рассказала в комментарии "Радио Свобода".

Она удивлена, что история с провалом законопроекта 2047-Д об отмене коррупционных схем вышла за пределы комитета. Но больше всего ее поразила циничность заявления о возможной коррупции.

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"Не хочу в этой части ничего комментировать, потому что мне кажется, что этого (предложение денег – ред.) точно не могло произойти. Но дыма без огня, наверное, не бывает: не в части денег, а в другой части. Кажется, это было сделано кем-то не думающим или чтобы навредить кому-то из коллег. Не знаю, какие были мотивы, но это точно нездоровый человек. Мне кажется, что эта проблема порождена какой-то особой, которая цинично сделала клевету на своих коллег. Не хочу заступаться ни за кого, но если кого-то обвинили, не видя и не зная точно, ну это вообще некорректно", – сказала Южанина.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях появились заявления, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

В итоге 23 октября глава фракции Давид Арахамия и нардеп Дмитрий Дубинский вызвались первыми пройти полиграф. Однако детектор лжи прошел только Дубинский, а Арахамию перенесли на 24 октября.

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