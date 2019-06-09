"Юзик", ювелир и ректор: в "Слуге народа" представили десятку мажоритарщиков

На съезде партии озвучили фамилии десяти своих кандидатов на одномандатных округах

Скриншот.

На съезде партии "Слуга народа" 9 июня в Киеве, где ранее огласили первую десятку участников парламентских выборов по партийным спискам, представили также и десять кандидатов в народные депутаты на одномандатных округах.

округ №31 (Кривой Рог, Днепропетровская область) – участник труппы "95 квартал" Юрий Корявченков, более известный как "Юзик" ;

; округ №25 (Днепр) – блогер Максим Бужанский;

округ №94 (Киевская область) – журналист Александр Дубинский;

округа №212 и 218 (Киев) – врач-анестезиолог Максим Перебийнис и урбан-активист Максим Гурин;

округ №48 (Краматорск) – адвокат Татьяна Романцева;

округ №65 (Житомирская область) – Герой Украины, один из командиров 95-й аэромобильной бригады, ветеран АТО Игорь Герасименко;

округ №68 (Ужгород) – ювелир-предприниматель Игорь Кочут;

округ №185 (Херсонская область) – аграрий Альберт Черепаха;

округ №194 (Черкасская область) – ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак.

Напомним, ранее в политической силе объявили старт избирательной кампании, а Разумков озвучил главные требования к кандидатам – такой человек должен быть высокоморальным и с глубокими принципами.

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