Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Юзик", ювелир и ректор: в "Слуге народа" представили десятку мажоритарщиков

9 июня, 17:06

На съезде партии озвучили фамилии десяти своих кандидатов на одномандатных округах

Скриншот
Скриншот.

На съезде партии "Слуга народа" 9 июня в Киеве, где ранее огласили первую десятку участников парламентских выборов по партийным спискам, представили также и десять кандидатов в народные депутаты на одномандатных округах.

Читайте также

  • округ №31 (Кривой Рог, Днепропетровская область) – участник труппы "95 квартал" Юрий Корявченков, более известный как "Юзик";
  • округ №25 (Днепр) – блогер Максим Бужанский;
  • округ №94 (Киевская область) – журналист Александр Дубинский;
  • округа №212 и 218 (Киев) – врач-анестезиолог Максим Перебийнис и урбан-активист Максим Гурин;
  • округ №48 (Краматорск) – адвокат Татьяна Романцева;
  • округ №65 (Житомирская область) –  Герой Украины, один из командиров 95-й аэромобильной бригады, ветеран АТО Игорь Герасименко;
  • округ №68 (Ужгород) – ювелир-предприниматель Игорь Кочут;
  • округ №185 (Херсонская область) – аграрий Альберт Черепаха;
  • округ №194 (Черкасская область) – ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак.

Напомним, ранее в политической силе объявили старт избирательной кампании, а Разумков озвучил главные требования к кандидатам – такой человек должен быть высокоморальным и с глубокими принципами.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Верховная Рада, мажоритарка, мажоритарный округ, парламентские выборы, выборы в парламент , мажоритарники, слуга народа

Вы сейчас просматриваете новость " "Юзик", ювелир и ректор: в "Слуге народа" представили десятку мажоритарщиков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Раду: в "Слуге народа" сделали заявление по мажоритарке

Сегодня, 15:28

Разумков рассказал, как будут формировать список кандидатов на одномандатных округах

Зеленский предложил отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер на выборах в Раду

21 мая, 13:45

Президент провел консультации с лидерами фракций парламента

В "Слуге народа" не будет бывших нардепов – лидер партии

Сегодня, 16:20

Дмитрий Разумков обещает не брать в свою политсилу бывших парламентариев

В команде Зеленского объяснили нюансы с партией "Слуга народа"

2 июня, 15:37

Ряд сообщений СМИ назвали фейковыми

Партия "Слуга народа" обновила логотип

27 мая, 14:04

Теперь человек на велосипеде держит булаву

У Зеленского рассказали, возьмут ли Саакашвили в свою партию

29 мая, 09:42

Политик анонсировал свой приезд в Украину на 29 мая, но пока неясно, какие у него планы

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Перед ним вставали на колени даже зеки

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

В каком возрасте женщины становятся похожими на своих матерей

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой

5 научных способов продлить свою жизнь

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Сегодня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Сегодня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Вчера, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

​Эти продукты «забирают» молодость

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь