"Юзик", ювелир и ректор: в "Слуге народа" представили десятку мажоритарщиков
На съезде партии озвучили фамилии десяти своих кандидатов на одномандатных округах
На съезде партии "Слуга народа" 9 июня в Киеве, где ранее огласили первую десятку участников парламентских выборов по партийным спискам, представили также и десять кандидатов в народные депутаты на одномандатных округах.
- округ №31 (Кривой Рог, Днепропетровская область) – участник труппы "95 квартал" Юрий Корявченков, более известный как "Юзик";
- округ №25 (Днепр) – блогер Максим Бужанский;
- округ №94 (Киевская область) – журналист Александр Дубинский;
- округа №212 и 218 (Киев) – врач-анестезиолог Максим Перебийнис и урбан-активист Максим Гурин;
- округ №48 (Краматорск) – адвокат Татьяна Романцева;
- округ №65 (Житомирская область) – Герой Украины, один из командиров 95-й аэромобильной бригады, ветеран АТО Игорь Герасименко;
- округ №68 (Ужгород) – ювелир-предприниматель Игорь Кочут;
- округ №185 (Херсонская область) – аграрий Альберт Черепаха;
- округ №194 (Черкасская область) – ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак.
Напомним, ранее в политической силе объявили старт избирательной кампании, а Разумков озвучил главные требования к кандидатам – такой человек должен быть высокоморальным и с глубокими принципами.
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