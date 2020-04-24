"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюции

Россия пытается снять санкции под предлогом пандемии, но Украина в этом месяце заблокировала две резолюции россиян, которые предполагали механизмы снятия или послабления международных санкций. В Постоянном представительстве РФ при ООН цинично выразили недовольство действиями Украины.

"З "перемогою", панове! Хотелось бы поздравить наших украинских коллег с очередной "победой". Под таковыми в Киеве, как известно, воспринимают любую возможность вставить "палки в колеса" какой-либо российской инициативе на международной арене. Как уже давно очевидно, это стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии. Другие приоритеты нам неведомы. В последнее время особенно активизировалось украинское Постпредство при ООН. Оно регулярно злорадно информирует украинскую и мировую общественность о своей очередной "славной" победе в борьбе с Россией", – говорится в заявлении Представительства РФ.

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По совам россиян, Украина заблокировала проект одной из резолюций, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавтором которого стали более 30 государств, включая Россию. Москва утверждает, что призыв к снятию санкций был обращен именно на развивающиеся страны.

"За антироссийские санкции просим наших коллег не беспокоиться. Напоминаем: мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 апреля Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу. Украинская сторона отмечала, что Москва хотела протолкнуть с помощью своего проекта резолюции механизм для снятия международных санкций.

А 22 апреля Украина заблокировала еще одну резолюцию России в ООН. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это был отредактированный документ, но "его манипулятивная суть не изменилась".

Видео: МИД Украины

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