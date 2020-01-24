За чей счет Зеленский летал в Оман: опубликован документ

Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента в Омане

Встреча Владимира Зеленского и Абдулсалама аль-Муршиди / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский летал и прожилал в Омане на чьи-то частные средства.

Об этом пишут "Тексты", которые получили официальный ответ от Государственного управления делами.

"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского В.А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия "Украина".

Журналисты считают, что из этого ответа следует, что Зеленский летал в эту страну за частные средства.

Реклама

Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди / Фото: president.gov.ua

Если же Зеленский платил сам, то части второй статьи №52 закона "О предотвращении коррупции" указано, что в случае, когда расходы должностного лица превышают 50 прожиточных минимумов, то Зеленский должен был их задекларировать в 10-дневный срок. Однако до сих пор на сайте НАЗК соответствующие изменения в декларациях Зеленского отсутствуют.

Ниже на картинке: по состоянию на 24.01.2020 года, последние изменения в декларации Зеленского были внесены 3 января 2020.

Напомним, что ранее в Офисе президента Украины подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что глава государства Владимир Зеленский прибыл в страну практически через сутки после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Помощник и главный советник президента по международным вопросам Андрей Ермак объяснил это проблемами в авиасообщении между Оманом, где на момент трагедии находился Зеленский, и Украиной.

Также ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отказался разъяснить причины поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", – сказал он, – сказал Вадим Пристайко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама