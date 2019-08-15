За что задержали Грымчака: в НАБУ рассказали о двух коррупционных схемах

По первому эпизоду замминистра предложил помочь за 80 тысяч долларов, а во второй раз за более чем миллион

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) установили, что задержанный замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак вместе со своим доверенным лицом путем обмана завладели чужим денежными средствами в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Антикоррупционеры выяснили, что представитель частной компании во время общения с Грымчаком сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти.

"Указанное ООО (общество с ограниченной ответственностью) требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долл., используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы повлиять на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", – рассказали в НАБУ.

Отмечается, что в дальнейшем сумма взятки уменьшилась до 80 тыс. долл. После получения первой части суммы в размере 50 тыс. долл., Грымчак и его "сообщник" распределили средства между собой. Вторую часть в сумме 30 тыс. долл. им было передано 14 августа 2019.

/ Фото: НАБУ Реклама

Кроме того, представитель компании сообщил чиновнику о том, что он столкнулся со сложностями согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с законом относятся к памятникам культурного наследия. Но и тут Грымчак, по словам антикоррупционеров предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл.

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"Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры, Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие. После получения части денежных средств в сумме 450 тыс. долл. и 30 тыс. долл. от представителей ООО и был задержан "на горячем" заместитель министра, а также его "помощник", – сообщили в НАБУ.

/ Фото: НАБУ

Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа заместителя председателя МинВОТ Грымчака задержали на полумиллионной взятке. Уголовное производство расследуют СБУ и НАБУ. Установлено, что чиновник требовал от представителя юридического лица неправомерную выгоду в размере 1,1 млн долларов.

В МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. В то же время в Минкульте открестились от причастности их чиновников к неправомерным действиям. Смотрите фото громкого задержания.

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