За Дубневича внесли залог в 100 миллионов, но нардеп "пропал"

За нардепа заплатили на 10 миллионов больше, но его не отпустили и увезли силовики

Ярослав Дубневич (по центру). Соцсети

Сначала депутат Ярослав Дубневич не знал, где взять 100 миллионов на залог, а теперь оказалось, что за него внесли необходимую сумму и даже на 10 миллионов больше. Однако защитник политика не знает, где он делся.

Об этом рассказал в комментарии "Украинской правде" его адвокат Алексей Шевчук.

По его словам, Дубневича не имели права задерживать после вчерашнего заседания суда, поскольку за него был внесен залог еще до момента оглашения решения судьи. Более того, адвокат даже не знает, где держат его подзащитного, "поскольку ни в одном пункте решения суда не написано, где должен находиться Дубневич, и кто должен его этапировать".

"Вчера серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залоге, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО. Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков", – сказал Шевчук.

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Он уточнил, что залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек и перед оглашением решения суда была внесена сумма в 100 миллионов гривен, что на 10 млн больше, чем повторно постановил суд.

Адвокат не исключает, что нардеп может находиться в Лукьяновском СИЗО, потому что ИВС в Аскольдовом переулке подведомственный СБУ, ИВС – подведомственный любому, пока не вынесено решение суда.

Шевчук добавил, что в Шевченковский суд уже подали заявление о незаконном задержании Дубневича, а на днях будет готово обращение в Европейский суд по правам человека.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и постановил взять Дубневича под стражу на два месяца с возможностью залога в 90 млн гривен. После оглашения решения нардепа прямо в здании суда взяли под стражу и увезли.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы нанес государству ущерб в размере 93 млн грн. Читайте подробнее, в чем подозревают народного депутата.

31 октября Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора и разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа, привлечь его к уголовной ответственности и дала добро на задержание. Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

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