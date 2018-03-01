За два месяца в Украине с поличным задержали почти 1,7 тыс. коррупционеров

Сегодня, 13:03

В прошлом году, по словам Луценко, было 9425 задержанных и 1692 осужденных

Юрий Луценко. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Юрий Луценко. Фото: "Сегодня". Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

За два месяца текущего года с поличным были задержаны 1682 коррупционера. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"После рекордных 9425 задержанных и 1692 осужденных за коррупцию в прошлом году ГПУ активно работает и в новом 2018 году. За два месяца у нас уже новых 1682 задержанных с поличным коррупционеров", – написал он.

Среди задержанных, по его словам, глава Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра в Иванковском районе.

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Как сообщалось, результаты исследования восприятия коррупции в Украине показали, что более 90% опрошенных представителей бизнеса столкнулись с проявлениями коррупции в стране в 2017 году. Как отметили в Американской торговой палате в ходе презентации результатов исследования, такой показатель соответствует данным за 2014 год.

Обнародованные результаты прокомментировал глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник: "Чиновники, испугавшиеся в 2014 году, потихоньку начинают возвращаться к привычным практикам".

По данным исследования, в 2017 году с коррупцией столкнулся 91% опрошенных представителей бизнеса, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 81%, а в 2014 году – 91%.

Напомним, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что основным источником политической коррупции в Украине является коррупция на государственных предприятиях, причем масштабы последней "не описать никакими словами".
Луценко, коррупция, генпрокурор, коррупционер

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Источник:

"Сегодня"

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