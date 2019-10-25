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За экс-нардепа Микитася внесли залог – СМИ

25 октября, 13:34

Микитась подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

За бывшего народного депутата 8-го созыва (группа "Воля народа") и владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии, внесли залог в размере 80 млн грн.

"За Микитася в пятницу внесен залог в сумме 80 млн грн", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

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Ранее Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата Украины VIII созыва (группа "Воля народа") и владельца ООО "Укрбуд девелопмент" Максима Микитася. Ему избрали содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

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Экс-нардепу инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был сам Микитась, и командующим Нацгвардии (на тот момент Юрий Аллеров) – по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен.

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суд залог Микитась Максим

Источник: Интерфакс-Украина

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