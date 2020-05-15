За год президентства Зеленского во власть пришли более 30 "кварталовцев"

Только Офисом президента уже успели поруководить два его друга

Студия "Квартал 95" уже больше года без Владимира Зеленского. Однако за время его президентства на государственные должности устроились более 30 "кварталовцев" или людей, приближенных к ним. Такие данные озвучили в Комитете избирателей Украины.

В КИУ отмечают, что в течение первого года президентства Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками нынешнего президента или его окружение получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в студии "Квартал 95".

"Кварталовцы" попадали на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента (Андрей Ермак и Андрей Богдан), получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, стали народными депутатами Украины (например, Юрий Корявченков "Юзик"). При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы.

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"Если учесть назначения не только лиц, которые непосредственно работали в структурах "95 квартала", но и их знакомых, друзей, родственников, то речь идет о, по меньшей мере, трех десятках человек, которые оказались на влиятельных государственных должностях в первый год президентства Зеленского. Реальная цифра может оказаться еще больше", – сказал глава КИУ Алексей Кошель.

Отметим, одно из самых одиозных назначений – бывший креативный продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо, который сразу попал на должность внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, где он занимался вопросами реинтеграции Донбасса. Однако долго там не продержался и уже с 24 марта не выполнял свои обязанности. После этого Сергей Сивохо прокомментировал свое увольнение из СНБО.

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