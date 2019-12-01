За Кремлем не "заржавеет": чего Лавров ждет от встречи Путина с Зеленским

Глава МИД РФ уверяет, что встреча в Париже не будет формальной

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Контакт президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря может позволить прояснить позицию Киева по Минским договоренностям.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, 1 декабря.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей", – сказал глава МИД РФ.

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Лавров подчеркнул, что "бессмысленно гадать", насколько полномасштабной, полноформатной станет встреча двух президентов.

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"Будет встреча в "нормандском формате": четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", – отметил министр.

Лавров обратил внимание, что во многом зависит от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях двух стран.

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"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами "не заржавеет", – добавил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в той же программе заявил, что антураж не имеет значения, и рассказал, когда определится формат встречи Путина и Зеленского .

Как сообщали новости "Сегодня", 28 ноября Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон целью встречи "Нормандской четверки" назвал новые шаги в выполнении обязательств, которые взяли на себя стороны переговоров в Минске.

Также на днях и в Госдепе США сделали заявление по встрече "Нормандской четверки", хоть американцев и нет в этом процессе. В ведомстве отметили, что полностью поддерживают Украину в этих переговорах, и похвалили президента Зеленского за уже проделанную работу, чтобы эта встреча стала возможной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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