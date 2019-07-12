За неделю до выборов кандидаты обратились к украинцам

Претенденты в Раду от основных политсил говорили о повышении качества медицинских услуг, об истории и молились за мир





Знать свою историю, чтить память миллионов украинцев, погибших во время Голодомора 1932-33 годов — дело чести каждого, убежден Владимир Гройсман. Два года назад он, как премьер, активно включился в развития Национального комплекса "Мемориал жертв Голодомора". С бюджета тогда выделили более 1,5 млрд гривен. Кроме того, еще планируют привлечь миллиард благотворительных взносов. Мемориал планируют сдать до 90 годовщины Голодомора в 2023 году.

"Когда я пришел работать премьер-министром, эта тема всегда для была для меня близкой, но я хотел сделать что-то, чтобы увековечить память жертв Голодомора. Мы сегодня строим уже второй год подряд этот Мемориал памяти, мы сделали лучший проект, привлекли сюда лучших мировых архитекторов, дизайнеров, они будут работать над внедрением этого важнейшего для нас, национального Мемориала, который будет нести века боль и скорбь нашего народа", – заявил

Тем временем провести кадровые изменения в министерстве здравоохранения, повысить зарплаты врачам и закупить новые кареты "скорой помощи" призвал власти кандидат в народные депутаты Борис Колесников. Сегодня он встретился с работниками Константиновской станции скорой помощи. Медики жалуются: сейчас, из-за маленьких зарплат, крайне не хватает специалистов, не хватает и техники. Изношенные авто не могут проехать местными разбитыми дорогами в отдаленные поселки. И переоборудовать их в реанимобили уже не удастся. Нужна только замена. Пока же государство их не закупит, несколько "скорых" Борис Колесников приобретет за свой счет.

"Человек должен отучиться шесть лет, пройти интернатуру, чтоб прийти и получать 4 тыс. гривен? Такого быть не может! Дорожные условия ужасные. И "скорые помощи" иностранного производства, к сожалению, не везде могут добраться. Это проблема. В селе остались, в основном, люди старшего возраста, мягко говоря. Поэтому это проблема номер два: материально техническое обеспечение. Эту проблему мы постараемся решить сами, за счет благотворительных средств", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Свое мнение об кандидатах озвучил и народный артист Украины и лауреат Шевченковской премии Анатолий Паламаренко, который отпраздновал 80-летие. Артист запомнился советскому и украинскому зрителю образцовым чтением драматических произведений и стихов. Поздравил юбиляра кандидат в нардепы Олег Ляшко.

"Я в Вас чувствую того нашего человека, от нашей земли. Я думаю так: вы очень хорошо наш народ чувствуете, очень большую энергию отдаете, чтобы защитить его. Вас как-то так природа сотворила, что Вы стоите на защите наших людей, настоящих, которые являются носителями нашей культуры, нашего языка, нашей истории, наших традиций", – обратился Анатолий Паламаренко к кандидату в народные депутатыУкраины Олегу Ляшку.

А тем временем, 5000 верующих сегодня собрались в Одессе по случаю дня памяти апостолов Петра и Павла. Приняли участие в молитве и политики — глава Одессы Геннадий Труханов, народный депутат Сергей Кивалов и глава депутатской фракции "Опозиционный блок" Вадим Новинский.

"Молились, чтобы украинцы относились к друг другу с любовью, с пониманием, с прощением и всегда могли жить друг с другом в одном обществе, без распри, без ненависти, злобы, а всегда жить в мире", – сказал кандидат в народные депутаты Украины Вадим Новинский.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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