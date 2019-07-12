Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости политики

За неделю до выборов кандидаты обратились к украинцам

12 июля, 22:20

Претенденты в Раду от основных политсил говорили о повышении качества медицинских услуг, об истории и молились за мир


Знать свою историю, чтить память миллионов украинцев, погибших во время Голодомора 1932-33 годов — дело чести каждого, убежден Владимир Гройсман. Два года назад он, как премьер, активно включился в развития Национального комплекса "Мемориал жертв Голодомора". С бюджета тогда выделили более 1,5 млрд гривен. Кроме того, еще планируют привлечь миллиард благотворительных взносов. Мемориал планируют сдать до 90 годовщины Голодомора в 2023 году.

"Когда я пришел работать премьер-министром, эта тема всегда для была для меня близкой, но я хотел сделать что-то, чтобы увековечить память жертв Голодомора. Мы сегодня строим уже второй год подряд этот Мемориал памяти, мы сделали лучший проект, привлекли сюда лучших мировых архитекторов, дизайнеров, они будут работать над внедрением этого важнейшего для нас, национального Мемориала, который будет нести века боль и скорбь нашего народа", – заявил

Тем временем провести кадровые изменения в министерстве здравоохранения, повысить зарплаты врачам и закупить новые кареты "скорой помощи" призвал власти кандидат в народные депутаты Борис Колесников. Сегодня он встретился с работниками Константиновской станции скорой помощи. Медики жалуются: сейчас, из-за маленьких зарплат, крайне не хватает специалистов, не хватает и техники. Изношенные авто не могут проехать местными разбитыми дорогами в отдаленные поселки. И переоборудовать их в реанимобили уже не удастся. Нужна только замена. Пока же государство их не закупит, несколько "скорых" Борис Колесников приобретет за свой счет.

"Человек должен отучиться шесть лет, пройти интернатуру, чтоб прийти и получать 4 тыс. гривен? Такого быть не может! Дорожные условия ужасные. И "скорые помощи" иностранного производства, к сожалению, не везде могут добраться. Это проблема. В селе остались, в основном, люди старшего возраста, мягко говоря. Поэтому это проблема номер два: материально техническое обеспечение. Эту проблему мы постараемся решить сами, за счет благотворительных средств", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Свое мнение об кандидатах озвучил и народный артист Украины и лауреат Шевченковской премии Анатолий Паламаренко, который отпраздновал 80-летие. Артист запомнился советскому и украинскому зрителю образцовым чтением драматических произведений и стихов. Поздравил юбиляра кандидат в нардепы Олег Ляшко.

"Я в Вас чувствую того нашего человека, от нашей земли. Я думаю так: вы очень хорошо наш народ чувствуете, очень большую энергию отдаете, чтобы защитить его. Вас как-то так природа сотворила, что Вы стоите на защите наших людей, настоящих, которые являются носителями нашей культуры, нашего языка, нашей истории, наших традиций", – обратился Анатолий Паламаренко к кандидату в народные депутатыУкраины Олегу Ляшку.

А тем временем, 5000 верующих сегодня собрались в Одессе по случаю дня памяти апостолов Петра и Павла.  Приняли участие в молитве и политики — глава Одессы Геннадий Труханов, народный депутат Сергей Кивалов и глава депутатской фракции "Опозиционный блок" Вадим Новинский.

"Молились, чтобы украинцы относились к друг другу с любовью, с пониманием, с прощением и всегда могли жить друг с другом в одном обществе, без распри, без ненависти, злобы, а всегда жить в мире", – сказал кандидат в народные депутаты Украины Вадим Новинский.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Колесников, кандидаты, Ляшко, Кивалов, труханов, Новинский, Гройсман, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " За неделю до выборов кандидаты обратились к украинцам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК зарегистрировала еще 658 иностранных наблюдателей

Сегодня, 20:39

По состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов

Зачем в Раду возвращается "профессиональный революционер": спецрепортаж "По следам партийных списков"

Сегодня, 09:41

Кто и зачем идет в Верховную Раду – наши журналисты провели расследование

Поддержать производство на Донбассе и защитить детей на дорогах призвали кандидаты в Раду

Вчера, 22:38

В преддверии выборов в Раду представители политсил сделали новые заявления

ЦИК зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на выборах в парламент

Вчера, 22:30

От девяти иностранных государств зарегистрировано 56 человек, а от 13 международных организаций – 699 человек

Гройсман рассказал о цене на газ для населения осенью

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

Как уход главы Газпрома скажется на транзите газа через Украину?

Отныне передавать "наверх" не надо: Зеленский разнес таможенников

Не бойтесь просить партнера о чем-то в сексе

Украинский боксер эффектно нокаутировал экс-чемпиона мира

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Оригинальные флешки с высокой скоростью и скидкой до 40%

15 красавиц российского кино

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

10 жизненных советов от вашего… кота

Стали известны жуткие подробности убийства гардеробщицы Рады
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь