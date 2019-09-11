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За незаконное обогащение могут наказать 15 чиновников из 65: в Раде указали на проблему

11 сентября, 13:02

Депутат объяснила, за что будут «сажать», а за что отбирать имущество и в чем здесь проблема

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 1031 о наказании чиновников за незаконное обогащение. Однако в случае его окончательного принятия и после вступления в силу, только 15 чиновников из 65 будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом рассказал на заседании парламента народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

Она отметила, что, согласно президентскому законопроекту, уголовная ответственность для чиновника наступает только в случае, если сумма необоснованных активов составит более 15,5 миллионов гривен, а в другом случае может быть только конфискация автомобиля, квартиры, но не будет "конфискован кэш", за который потом можно будет купить квартиру и авто.

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Устинова сообщила, что Национальным антикоррупционным бюро на сегодняшний день открыты 65 производств за незаконное обогащение. По ее словам, из этого количества только 15 чиновников подпадают под планку в 14,5 млн грн, которым "светит" уголовное наказание, а остальные подпадают под конфискацию.

В тренде
Верховная Рада сделала шаг к наказанию за незаконное обогащение
Фото: Н. Лазаренко

"Это нельзя назвать криминализацией незаконного обогащения, а это можно назвать амнистией коррупционеров", – считает нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

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Рада чиновники законопроекты коррупционеры обогащение

Источник: УНИАН

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