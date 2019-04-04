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За "Олимпийский" заплатят оба: в ОПОРЕ прокомментировали заявления Зеленского и Порошенко

Сегодня, 12:43

Кандидаты в президенты могут провести дебаты на стадионе, но за это из госбюджета не дадут ни копейки

Коллаж "Сегодня"
Коллаж "Сегодня".
За "Олимпийский" заплатят оба: в ОПОРЕ прокомментировали заявления Зеленского и Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5d1/4ee/5ca5d14ee8015.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5d1/4ee/5ca5d14ee8015.jpg Политика Кандидаты в президенты могут провести дебаты на стадионе, но за это из госбюджета не дадут ни копейки

Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что, в случае проведения дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на "Олимпийском", то расход должны будут покрыть сами кандидаты в президенты в равной пропорции. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, более комфортной площадкой для Зеленского станет формат феерического шоу (стадион), а вот Порошенко более удобным является традиционная площадка (в эфире телеканала). В связи с этим она напомнила о законе и объяснила, варианты оплаты организации дебатов.

"Закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда. Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы на него должны быть покрыты официально самими же кандидатами в равной пропорции. Закон обязывает преемника НТКУ фактически "Общественного" (Национальная общественная телерадиокомпания) вещателя, организовать 19.04 дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты безвозмездно могут транслировать другие телеканалы", – написала Айвазовская.

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Представитель ОПОРЫ подчеркнула, что формат дебатов на "Общественном" определяют не кандидаты, а вещатель, ведущие, которые должны быть абсолютно нейтральными к претендентами на должность главы государства.

"Правила устанавливает независимая медиа структура, а не штабы кандидатов и креативные технологи. Я бы также очень рекомендовала ведущим воздерживаться от каких-либо политических заявлений. В сложившейся ситуации, и если кандидаты хотят объединять страну, им придется идти на официальные дебаты обоим, как и на стадион. Или бюджетными средствами нужно оплатить "Олимпийский", где именно "Общественное" будет организовывать содержательную часть", – добавила она.

Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования, Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.


В то же время необходимость дебатов в прямом эфире между кандидатами в президенты признают не только в Украине, но и на Западе. Так, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили: "Важность дебатов сложно переоценить, несмотря на их отсутствие перед первым туром кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании".

В то же время в США уже озвучили позицию по этим дебатам. Американские эксперты в один голос заявляют, что ждут от Порошенко и Зеленского ответы на главные вопросы – война, экономика и коррупция.

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Тег выборы, Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский, опора, айвазовская

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