За перелет и отель платил сам: Порошенко рассказал, как съездил на Мальдивы (дополнено)

Сегодня, 15:58

Глава государства объяснил, что в свое отсутствие никому не передавал президентские полномочия

Мальдивы. Фото: pixabay.com
Мальдивы. Фото: pixabay.com

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким образом и за чей счет он летал на Мальдивы. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста в рамках пресс-конференции.

На вопрос журналиста, передавал ли он свои президентские полномочия во время отдыха на островах, Порошенко ответил: "Президент не имеет права никому передавать свои обязанности. ... И в начале января я обязательств никому не перепоручал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также он рассказал, как улетал из Украины и за чей счет.

"Границу я пересекал по своей фамилии, своему паспорту, с регистрацией у пограничников. Платил я и за самолет, и за отель со своего банковского счета в украинском банке, и в поданной декларации (это произойдет в ближайшие 2,5 недели) вы сможете в этом убедиться. ... На это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета, а все средства были задекларированы, с них заплачены налоги", – сказал глава государства.

Также последовал вопрос о том, почему президент якобы не был зарегистрирован на борту самолета.

"Я подчеркиваю, что мой перелет был оформлен в соответствии с требованиями законодательства. Если у вас нет доступа к базе данных пограничников, то у вас его и не должно быть, это персональные данные. Но если любой орган захочет проверить пограничников, он получит всю необходимую информацию", – добавил президент.

Ранее президент рассказывал, как провел новогодние праздники. По его словам, новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.
отдых, Мальдивы, Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "За перелет и отель платил сам: Порошенко рассказал, как съездил на Мальдивы (дополнено)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Порошенко объяснил важность законопроекта о нацбезопасности

Сегодня, 15:41

Документ разрабатывался в тесной координации с партнерами по НАТО, отметил глава государства

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В Конституции нужно закрепить европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины - Порошенко

Сегодня, 15:41

По словам президента, это достаточного зафиксировать в преамбуле Конституции, для чего достаточно поддержки 2/3 депутатов
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Война России против Украины: Порошенко назвал ключевой вызов для страны в 2018 году

Сегодня, 15:36

Цена войны на Донбассе для агрессора растет, говорит украинский лидер

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС

Сегодня, 15:31

Гарант посоветовал не слушать "зрадофилов"
Загрузка...