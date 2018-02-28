За перелет и отель платил сам: Порошенко рассказал, как съездил на Мальдивы (дополнено)

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким образом и за чей счет он летал на Мальдивы. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста в рамках пресс-конференции.

На вопрос журналиста, передавал ли он свои президентские полномочия во время отдыха на островах, Порошенко ответил: "Президент не имеет права никому передавать свои обязанности. ... И в начале января я обязательств никому не перепоручал".

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Также он рассказал, как улетал из Украины и за чей счет.

"Границу я пересекал по своей фамилии, своему паспорту, с регистрацией у пограничников. Платил я и за самолет, и за отель со своего банковского счета в украинском банке, и в поданной декларации (это произойдет в ближайшие 2,5 недели) вы сможете в этом убедиться. ... На это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета, а все средства были задекларированы, с них заплачены налоги", – сказал глава государства.

Также последовал вопрос о том, почему президент якобы не был зарегистрирован на борту самолета.

"Я подчеркиваю, что мой перелет был оформлен в соответствии с требованиями законодательства. Если у вас нет доступа к базе данных пограничников, то у вас его и не должно быть, это персональные данные. Но если любой орган захочет проверить пограничников, он получит всю необходимую информацию", – добавил президент.

Ранее президент рассказывал, как провел новогодние праздники. По его словам, новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.