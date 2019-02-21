За ситуацией в Керченском проливе хотят наблюдать из космоса
Украина также обсуждает варианты, как организовать присутствие иностранных кораблей в Черном море
Пока Запад призывает Россию разблокировать движение в Керченском проливе, за ситуацией в Азовском и Черном морях планируется наблюдения даже из космоса.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он отметил, что в Берлине состоялись консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии, и Киев хочет, чтоб она была постоянная и эффективная.
"А сначала идея наших партнеров заключалась в том, чтобы направить по паре представителей от каждой стороны, которые должны оценить ситуацию, в частности, в оккупированной Керчи. Затем они поняли, о чем идет речь, и что так делать нельзя. Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы", – рассказал Климкин.
Также Украина с международными партнерами обсуждает возможность присутствия иностранных кораблей в Черном море.
"Второй аспект – контекст присутствия военно-морских сил наших друзей в Черном море. Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но мы имеем идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работы экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию", – подчеркнул министр.
Напомним, на днях Совет Евросоюза поддержал "азовские санкции" против России.
Кроме того, недавно сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают меры против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств. Также стало известно, что среди прочего американцы хотят наказать 24 агентов ФСБ, которые принимали участие в атаке на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Они же способствовали захвату украинских моряков.
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