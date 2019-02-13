Франция в ООН: За столом Совбеза присутствуют агрессор и жертва

Дипломат заявил, что придется предпринять много усилий для реализации Минских обязательств

Франция в ООН: За столом Совбеза присутствуют агрессор и жертва 2019-02-13T04:07:00+02:00 Политика Дипломат заявил, что придется предпринять много усилий для реализации Минских обязательств

Урегулирование ситуации в Украине зависит от России, и в частности от выполнения ею Минских соглашений.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН по поводу четвертой годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

Он заявил, что сегодня забывают, что кризис в Украине является самым смертоносным кризисом на Европейском континенте, и в частности с апреля 2014 года 12 800 человек погибли на востоке Украины, из них 3 300 человек – это гражданские лица.

"Несмотря на приверженность соблюдению прекращения огня, ситуация остается достаточно напряженной, особенно на линии разграничения. Миссия ОБСЕ отмечает, что уже 30 человек погибло только за январь 2019 года", - заявил Делатр.

Также он отметил, что Украина занимает третье место в мире после Ирака и Афганистана по количеству установленных противопехотных мин, на устранение которых понадобится не один десяток лет.

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Посол добавил, что Франция и Германия совместно с ОБСЕ с самого начала боевых действий на востоке Украины прилагали все возможные усилия в рамках Нормандского формата, чтобы "свести стороны вместе и способствовать выполнению Минских соглашений".

"Во-первых, предстоит еще много сделать для того, чтобы выполнить обязательства, принятые несколько лет назад, а именно улучшить условия безопасности", – заявил Делатр и добавил, что речь идет о соблюдении режима прекращения огня и отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения, разминировании и защите гражданской инфраструктуры.

"Мы сожалеем, что отсутствие политической воли не позволяет выполнить эти договоренности – обязательства на самом высоком уровне", – заявил он.

"Но кроме Донбасса Франция напоминает о своей обеспокоенности в отношении использования незаконной военной силы Россией в Керченском проливе. Чрезмерные проверки, которые происходили в Азовском море, тоже вызывают особое беспокойство", – подчеркнул он.

Посол Франции добавил, что украинские моряки должны пользоваться возможностью беспрепятственного свободного прохождения в Керченском проливе, но 24 украинских моряка до сих пор незаконно находятся в России за решеткой.

"Выход из кризиса зависит от сторон. Это ответственность сторон, в частности России. Мы настоятельно призываем положить конец политическим игрищам и использовать все возможности для выполнения обязательств по Минскими соглашениям в интересах гражданского населения", - подчеркнул Делатр.

При этом он назвал неправдой утверждения российской стороны, что ситуация в Украине является результатом козней Запада.

"Здесь, за этим столом сидят страна-агрессор и страна, против которой была совершена агрессия", – заявил посол Франции.

Также он призвал боевиков создать возможность для беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей украинской территории, в том числе к неконтролируемому правительством Украины участку границы.

Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Задекларированный повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.

В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

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