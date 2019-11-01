За высказывания Федины в адрес Зеленского открыто уголовное производство

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

После обращения депутатов Верховной Рады расследовать заявления нардепа Софии Федины о "гибели" президента Владимира Зеленского открыто уголовное производство. Это подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Так, сначала нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Facebook опубликовал номер уголовного производства, в котором фигурирует Федина.

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"Да, это правда. И не только он (Александр Качура – ред.), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР (Госбюро расследований – ред.) сейчас расследует", – подтвердил журналистам Рябошапка.

Руководитель ГПУ добавил, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Facebook".

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. Читайте подробнее, что наговорила Федина о "гибели" Зеленского.

Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что высказывания нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины рассмотрит регламентный комитет парламента.

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