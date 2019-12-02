За высказывания о Закарпатье послу Венгрии в Украине вручили ноту протеста

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МИД Украины вручило ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина – НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что Иштван Ийдярто 2 декабря был приглашен в МИД Украины.

"Было отмечено о неприемлемости его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина – НАТО. Вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

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"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", – добавили в МИД.

Ранее Ийдярто заявил, что изучать украинский язык лично ему "очень сложно, потому что есть путаница с русским". Также он сказал, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека.

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Как известно, споры Украины и Венгрии продолжаются. Так, Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Венгерский постоянный совет за призывы к автономии венгерских сообществ Карпатского региона.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций и обязательным для изучения представителями всех национальных меньшин. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

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